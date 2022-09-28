Dünya İran Dışişleri Rejim değişmeyecek
ORTADOĞU

İran Dışişleri: Rejim değişmeyecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İran renkli devrimler veya darbeler yapılacak ülke değil. ABD, İran’da rejim değişikliği olmayacağını bilsin" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İran Dışişleri: Rejim değişmeyecek
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti.

Tahran Emniyet Müdürlüğü, Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

Gösterilerde en az 76 kişi hayatını kaybetti

İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milisleri üyelerinin de bulunduğu en az 76 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’da Mahsa Amini için başlatılan gösteriler ve gelen tepkilere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinden dolayı üzgün olduklarını söyleyen Abdullahiyan, her yıl ABD ve İngiltere’de onlarca kadının benzer şekillerde hayatını kaybettiğini belirtti.

"Benzer vakalar başka ülkelerde de yaşanabiliyor"

Abdullahiyan, "Amini hadisesine benzer vakalar her yıl başka ülkelerde de yaşanabiliyor. Cumhurbaşkanımız olayın ilk gününden itibaren konuyu yakından takip etti ve soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

İran’da sokaklar savaş alanına döndü: 31 ölü
DÜNYA
İran’da sokaklar savaş alanına döndü: 31 ölü

"İran halkı bilinçlidir"

İranlıların Amini için başlattıkları barışçıl gösterilerin dış mihrakların tahriki ile karşıtlığa dönüştüğünü belirten Abdullahiyan, "İngiltere merkezli yayın organları, İran’da barışçıl başlayan ve sona eren gösterileri kışkırtmaya ve tahrik etmeye çalışıyorlar. Bu yayın organları açık bir şekilde insanları sokağa çıkmaya, kamu mallarına zarar vermeye ve öldürmeye çağırıyorlar. İran renkli devrimler ve darbeler yapılacak ülke değil. ABD, İran’da rejim değişikliği olmayacağını bilsin. İran halkı bilinçlidir. Barışçıl gösteri, itiraz ve anarşi arasındaki farkı bilir. Biz İran’da halkın taleplerini dinliyor ve önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
FOTOĞRAF 9
Title
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kadının gözaltında ölümü sonrası büyüyen öfke sokağa taştı.

Title
Güvenlik güçleri protestoları kontrol etmekte zorlanıyor. Sıklıkla göstericilere sert şekilde müdahale ediyor.

Title
Hatta zaman zaman güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle göstericilere ateş ettiği iddiaları da var. O iddiaları destekler nitelikte görüntüler de kameralara yansıdı. Olaylarda ölenler ve yaralananlar da var

Title
İran resmi haber ajansı, başkent Tahran'ın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman gibi 10'un üzerinde kente gösterilerin sıçradığını duyurdu.

Title
Düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, rejim karşıtı sloganlar attı.

Title
Motosikletli devriyelerle olay yerine gelen polis ve rejim yanlısı Besic üyelerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı ve birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Title
Tahran'da da eylemler gece yarısına kadar sürdü.

Title
Sosyal medyadaysa Mahsa Amini etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı. Amini için yapılan illustrasyonlar ve foto montajlar dikkat çekiyor.
Title
Belçikalı sanatçı Edith Dekyndt'in saçtan yapılmış bayrak çalışması da en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ediyor.. İranlı yetkililer şimdiye kadar 3 kişinin öldüğünü doğruladı. Ancak ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğundan endişe ediliyor.
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

Hasta yakınıyla doktorun görüntüleri tartışmalara neden olmuştu.
En ilginç protesto

En ilginç protesto

​Binlercesi bir anda ortaya çıktı: Görüntüler internette viral oldu.
Meral Akşener bir polisimizi şehit eden teröristi mağdur gazeteci olarak tanımlayan CHPye sessiz kaldı

Milli İHA'nın gözleri Ege'nin üzerinde.

​TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat.

​Milyonlarca ihtiyaç sahibini ilgilendiriyor: Yardım miktarları arttı

​Kapısı açılmayan otobüsün önüne atladılar

​Ankara'nın diplomatik başarısı dış basında.

T​ek seferde ömürden 10 yıl çalıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.