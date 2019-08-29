Dünya İran En bağımsız ülkeyiz
ORTADOĞU

İran: En bağımsız ülkeyiz

İran: En bağımsız ülkeyiz

İran, dünyanın en bağımsız ülke olduğunu, yaşadıkları sıkıntılara kendi ayakları üzerinde durduklarını ve Amerika'nın İran karşısında geri adım atmak zorunda kaldığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
İran bayrağı.
İran bayrağı.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran’ın dünyanın en bağımsız ülkesi olduğunu; tüm sorunlara karşı kendi ayakları üzerinde durduğunu söyledi.


İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Bakıri’nin katıldığı bir askeri törendeki sözlerine yer verdi.


Bakıri, İran yönetimi ve halkının dik duruşunun Amerika’yı geri adım atmaya zorladığını belirterek, “İran hali hazırda dünyanın en bağımsız devleti. Tüm sorunlara karşı kendi ayakları üzerinde durmayı başardı” dedi.
Amerika’nın İran karşısında devamlı geri adım atmak zorunda kaldığını söyleyen Bakıri, ABD’nin prestij kaybı yaşamamak için bu geri adımları farklı sebeplere bağladığını söyledi.

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