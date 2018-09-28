Dünya İran gizli nükleer tesis iddiasını reddetti
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İran gizli nükleer tesis iddiasını reddetti

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Netanyahu'nun dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını 'şov' olarak niteleyerek Tahran yakınlarında gizli bir nükleer tesis olduğuna ilişkin iddiasını reddetti.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran yakınlarında gizli bir nükleer tesis olduğunu iddia etmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran yakınlarında gizli bir nükleer tesis olduğunu iddia etmişti.

İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tahran yakınlarında gizli bir nükleer tesis olduğuna ilişkin iddiasını reddetti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını "şov" diye niteledi.

  • Zarif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
  • "Hiçbir sanat gösterisi, İsrail'in bölgemizde atom silahları dahil olmak üzere gizli ve açıklanmamış nükleer silah programına sahip tek ülke olduğu gerçeğinin üstünü örtemez. İsrail'in yasa dışı nükleer silah programını itiraf edip uluslararası müfettişlerin incelemesine açmasının zamanı geldi."

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi de Netanyahu'nun iddialarının "temelsiz ve komik" olduğunu söyledi. Kasımi, "İşgalci İsrailli yetkililer tarafından sahnelenen bu yeni gösteri her ne kadar cevap vermeyi hak etmiyorsa da bu iddiaları şiddetli bir şekilde reddediyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Tahran yakınlarında gizli bir nükleer tesis olduğu iddiasında bulunmuştu.

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