Dünya İran gözünü Asyaya çevirdi
ORTADOĞU

İran gözünü Asya'ya çevirdi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Asya turuna çıktı. Aralarında Japonya ve Malezya'nın da olduğu bir dizi Asya ülkesini ziyaret edecek olan Zarif ABD'nin yaptırımlarına karşılık bölgedeki stratejik ortaklarıyla yeni yol haritalarını görüşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran Dışişleri Bakanı Zarif Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile.
İran Dışişleri Bakanı Zarif Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile.

Asya turu kapsamında bugün Çin'e giden Zarif,Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Zarif iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek adına 25 yıllık bir yol haritasını üzerinde durduklarını söyledi. Wang Yi Zarif ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "İran ve Çin'de başkalarının müdahale eylemlerini reddediyoruz" ifadelerini kullandı. Wang Yi ABD tarafından İran'a uygulanan yaptırımların uluslararası barış ve güvenliğe zarar verdiğini söyledi.

ABD çatışma riskini artırıyor

Trump'ın Tahran'a karşı uyguladığı yaptırımlar Avrupa ve Çin tarafından eleştirilmiş, liderler ABD'nin Ortadoğu'da çatışma riskini artırdığını ifade etmişti.ABD, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i ekonomik yaptırım uygulanan kişiler listesine almıştı. ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık iki ay önce de İran ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney ve yakınlarını yaptırım listesine aldığı kararnameyi imzalamıştı.

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