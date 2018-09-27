Dünya İran İsrail pişman olacağı tepkilerle karşılaşacak
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İran: İsrail pişman olacağı tepkilerle karşılaşacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına devam etmesi halinde pişman olacağı tepkilerle karşılaşacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına devam etmesi halinde pişman olacağı tepkilerle karşılaşacağını iddia etti.

Şemhani başkent Tahran'da Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ile bir araya geldi. İkili ABD'nin bölgeye yönelik izlediği tek taraflı yaklaşımlarına tepki gösterdi.

"İsrail pişman olacak"

Rus mevkidaşı ile görüşmesinde İsrail'i Suriye'de terörü desteklemekle suçlayan Şemhani, "Siyonist rejim, Suriye'deki istikrarsızlığı sürdürmek istiyor ancak Suriye'deki saldırılarına devam etmesi halinde pişman olacağı tepkilerle karşılaşacak." dedi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Şemhani, ABD yönetimi tarafından izlenen tek taraflı yaklaşımlar ve buna bağlı olarak uluslararası örgütlerin zayıflatılmasının küresel güvenlik ve dünya ekonomilerine karşı tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

Rusya: ABD terör örgütlerini araç olarak kullanıyor

Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev ABD'nin bölgedeki hedeflerine ulaşmak için terörü bir araç olarak kullandığını ve buna karşı bölgesel iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

ABD'nin tek taraflı ve tehlikeli yaklaşımlarına ciddi karşılık verilmesi gerektiğini belirten Patruşev Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki krizi sona erdirmek için sürdürdüğü iş birliğine karşın ABD'nin bu ülkedeki istikrarsızlığı artırıcı girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

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