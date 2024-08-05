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Dünya

Donald Trump'tan 'İran bu gece İsrail'e saldıracak' çıkışı: Duyum aldım

İran'ın İsrail'e yönelik olası saldırılarına ilişkin eski ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir iddia geldi. Katıldığı bir yayında konuşan Trump, duyum aldığını ifade ederek İran'ın bu gece İsrail'e saldıracağını ileri sürdü.

Semih Bozkuş
22:36 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:23 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Donald Trump - Adin Ross
Donald Trump - Adin Ross

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'da resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayarak şehit oldu.

Haniye'nin şehadeti Filistin davasına gönül veren coğrafyada büyük hüzne neden olurken, saldırı sonrası İran'dan peş peşe intikam açıklamaları yapıldı.

Dünya, bölgede yaşanacak gelişmelere dikkat kesilmişken, eski ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir iddia geldi.

"İran bu gece saldıracak"

ABD'li internet ünlüsü Adin Ross'un yayınına katılan Trump, "İran'ın bu gece İsrail'e saldıracağı yönünde duyum aldım." dedi.

Trump konuşmasında ayrıca, "İran bu gece İsrail'i vurabilir. Ülkemizi beceriksiz insanlar yönetiyor. Ben başkan olsaydım bunu konuşamazlardı." ifadelerini de kullandı.



#Donald Trump
#İran
#İsrail
#Saldırı
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