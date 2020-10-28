İran medyasında Macron öfkesi: Paris iblisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına bir tepki de İran medyasından geldi.

Vatan Emrooz gazetesi, illüstrasyonla Macron'u şeytana benzeterek "Paris iblisi" manşetini attı. Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı İslam karşıtı söylemleri nedeniyle kınandı.

GÜNDEM Macron siyasi şizofren

NE OLMUŞTU?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde 'İslami radikalizmle mücadele' adı altında bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirmiş, "İslam bugün dünyanın her yerinde krizde" şeklinde tepki çeken bir ifade kullanmıştı. Bu açıklamanın devamında Fransa'da kamu binalarına Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerinin yansıtılması ve bunların okullardaki ders kitaplarında olması gerektiğini söylemesi kayışı koparan son hamle oldu.

REKLAM