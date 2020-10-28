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Dünya İran medyasında Macron öfkesi Paris iblisi
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İran medyasında Macron öfkesi: Paris iblisi

İran'ın başkenti Tahran'da muhafazakar çizgide yayın yapan Vatan Emrooz gazetesi birinci sayfasında İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u şeytan şeklinde çizip "Paris İblisi" yazdı.

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İran gazetesi Macron'u manşetine taşıdı.
İran gazetesi Macron'u manşetine taşıdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına bir tepki de İran medyasından geldi.

Vatan Emrooz gazetesi, illüstrasyonla Macron'u şeytana benzeterek "Paris iblisi" manşetini attı. Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı İslam karşıtı söylemleri nedeniyle kınandı.

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NE OLMUŞTU?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde 'İslami radikalizmle mücadele' adı altında bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirmiş, "İslam bugün dünyanın her yerinde krizde" şeklinde tepki çeken bir ifade kullanmıştı. Bu açıklamanın devamında Fransa'da kamu binalarına Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerinin yansıtılması ve bunların okullardaki ders kitaplarında olması gerektiğini söylemesi kayışı koparan son hamle oldu.

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