Dünya İran para birimini tümen olarak değiştirecek
ORTADOĞU

İran para birimini tümen olarak değiştirecek

İran para birimini tümen olarak değiştirecek

İran hükümeti, Merkez Bankası'nın riyalden 4 sıfır atılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi önerisini kabul etti.

Haber Merkezi AA
İran riyali.
İran riyali.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun, riyalden 4 sıfır atılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi yönündeki Merkez Bankası önerisini onayladığı belirtildi.

  • Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi de yaptığı açıklamada, pazar günü gerçekleştirilecek kabine toplantısında konunun daha detaylı şekilde ele alınacağını söyledi.

Vaizi, "Milli paradan 4 sıfırın atılmasıyla ilgili öneri daha önce de gündemimizdeydi. Riyal sadece bankacılık işlemlerinde geçerli oluyor ancak tümen halk arasında kullanılıyor. O yüzden biz de kullanımda olanı tercih etmeyi uygun gördük" ifadelerini kullandı.

Yeni banknotların basımı

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Ocak 2019'da İran riyalinden 4 sıfır atılması için hazırladığı öneriyi hükümete sunduğunu açıklamıştı.

  • Himmeti, söz konusu önerinin Bakanlar Kurulu'nun ardından Meclis'te kabul edilmesiyle İran riyalinden 4 sıfır atılacağını belirtmiş, mevcut 10 bin riyalin 1 tümen olacağını ve 1 tümenin de yeni çıkarılacak 100 riyallik banknotlara denk geleceğini ifade etmişti.

Merkez Bankası Başkanı ayrıca önerinin kabul edilmesi durumunda yeni banknotların basımına başlanacağını kaydetmişti.

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