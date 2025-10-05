Yeni Şafak
İran ulusal para biriminden dört sıfır kaldırıyor

17:505/10/2025, Pazar
IHA
Tasarı, daha önce de gündeme gelmişti.

İran Meclisi, ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını ve yeni para birimi olarak "Yeni Riyal" ile alt birimi "Kıran"ın kullanılmasını öngören yasa tasarısını 144 oyla kabul etti.

İran Meclisi, Para ve Bankacılık Kanunu’nda değişiklik yapılarak ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. İran resmi haber ajansında yer alan habere göre, meclisin bugün gerçekleştirdiği oturumda söz konusu tasarı görüşüldü. Yapılan oylamada 263 milletvekilinden 144’ü "evet", 108’i "hayır" ve 3’ü "çekimser" oy kullandı. Kabul edilen düzenlemeye göre, ulusal para birimi "Riyal" olarak belirlendi. Mevcut 10 bin Riyal, 1 Yeni Riyal’e eşit olacak ve para biriminin alt birimi "Kıran" (Kuruş) olarak kullanılacak.


Geçiş süreci 3 yıl olacak

Ayrıca yeni yasaya göre döviz kurları, Yeni Riyal karşısında İran Merkez Bankası tarafından belirlenecek. Yeni Riyal ile mevcut Riyal’in birlikte dolaşımda olacağı geçiş süreci en fazla üç yıl olacak. Bu dönemde eski banknot ve madeni paralar kademeli olarak tedavülden kaldırılacak. Geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından mevcut Riyal üzerinden yapılan tüm sözleşme ve borçlar sadece Yeni Riyal veya onun alt birimi olan Kıran üzerinden ödenecek.


Hedef para sistemini sadeleştirmek

Öte yandan İran Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı Şemseddin Hüseyni, yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemenin hem yasal boşlukları giderdiğini hem de Merkez Bankası yasasıyla uyum sağladığını söyledi. Hüseyni, yeni uygulamanın amacının günlük işlemleri kolaylaştırmak, yüksek değerli banknot kullanımını azaltmak, muhasebe sistemlerindeki karmaşıklığı ortadan kaldırmak ve ulusal paranın itibarını güçlendirmek olduğunu vurguladı.


Tasarı, daha önce de gündeme gelmişti

2020 yılında hazırlanan bir yasa tasarısında, para biriminden dört sıfırın kaldırılması ve "Riyal" yerine "Tümen"in ana para birimi olarak kullanılması öngörülmüştü. Ancak Anayasayı Koruyucular Konseyi, tasarıdaki bazı ifadeleri belirsiz bularak itiraz etmişti. Bu nedenle tasarı askıya alınmış ve uzun süre yeniden gündeme gelmemişti.


