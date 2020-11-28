Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İrana kritik suikast
ORTADOĞU

İran’a kritik suikast

İran’a kritik suikast

İran’ın nükleer programının mimarı Mohsen Fahrizade, başkent Tahran’ın doğusunda uğradığı suikastta hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Netanyahu, 2 yıl önce, İran’ın nükleer arşivleriyle ilgili yaptığı toplantıda Fahrizade’yi hedef almıştı. Fahrizade’nin Mossad’ın hedefleri arasında olduğu belirtiliyordu. İranlı yetkililer de suikasttan İsrail'i sorumlu tutarak intikam sözü verdiler.

Dış Haberler Yeni Şafak
Başından vurulan Fahrizade bugüne kadar İran’ın nükleer programıyla ilgili suikasta uğrayan en üst düzey isim oldu.
Başından vurulan Fahrizade bugüne kadar İran’ın nükleer programıyla ilgili suikasta uğrayan en üst düzey isim oldu.

İran’ın nükleer ve füze programının mimarı Muhsin Fahrizade, başkent Tahran’ın doğusunda uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. İsrail kamu yayıncısı KAN da Mohsen Fahrizade’nin uğradığı suikastte başından vurulduğunu, korumasının ise yaralandığını belirtti. İran Savunma Bakanlığı suikasti doğruladı. Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada suikastin intikamının alınacağı belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2 yıl önce, İran’ın nükleer arşivlerinin ele geçirilmesine ilişkin düzenlediği bir toplantıda Fahrizade’yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Fahrizade, İran’ın nükleer programıyla ilgili suikaste uğrayan en üst düzey isim oldu. Netanyahu‘dan suikaste ilk yorum ise “Gergin günler bizi bekliyor.” oldu.

Fahrizade İran'ın nükleer programının Kasım Süleymani'si olarak anılıyordu.

ZARİF İSRAİL’İ İŞARET ETTİ

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajda suikastten İsrail’i sorumlu tuttu. Zarif mesajda, “Teröristler bugün seçkin bir İranlı bilimadamını katletti. İsrail’in rolünü gösteren ciddi belirtilere sahip bu korkaklık, düzenleyecililerinin umutsuz savaş kışkırtıcılığını ortaya koymaktadır.” ifadelerini paylaştı. Fahrizade’ye suikastin, terör örgütü El Kaide’nin 2 numaralı isminin Ağustos ayında İran’da İsrail ajanları tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürüldüğü haberinden yaklaşık 2 hafta sonra gelmesi dikkat çekti. Fahrizade bu yıl suikaste uğrayan İranlı ikinci üst düzey isim oldu. Ocak ayında Kudüs Güçleri komutanı Kasım Süleymani, ABD tarafından öldürülmüştü.

Abone Ol Google News
Abdullah Avcı ikide iki yaptı

Abdullah Avcı
ikide iki yaptı

​Trabzonspor iki haftadır gol yemeden kazanıyor.
İranlı nükleerbilimci öldürüldü

İranlı nükleer
bilimci öldürüldü

​Bir numaralı şüpheli İsrail.
Lewis Bakerın attığı gol Ankaragücü maçına damga vurdu

Üç ay daha ertelendi

Üç ay daha ertelendi

​İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge.

Can kaybı<br>rekor seviyede

Can kaybı
rekor seviyede

Vaka sayısı 30 bine dayandı.
Erzurumlulara müjde

Erzurumlulara müjde

​Yeni fabrikalar, yeni istihdam alanları kurulacak.
Türkiye Varlık Fonu kurulu toplandı

Türkiye Varlık Fonu kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor.

Bu sefer de<br>üçe katladılar

Bu sefer de
üçe katladılar

​Katlanabilir telefonlarda çıta bir 'kat' daha yükseldi.

Düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

Düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

​Acı hikaye: Eşi bile cenaze törenine katılamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.