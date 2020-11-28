İran’a kritik suikast

Başından vurulan Fahrizade bugüne kadar İran’ın nükleer programıyla ilgili suikasta uğrayan en üst düzey isim oldu.

İran’ın nükleer ve füze programının mimarı Muhsin Fahrizade, başkent Tahran’ın doğusunda uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. İsrail kamu yayıncısı KAN da Mohsen Fahrizade’nin uğradığı suikastte başından vurulduğunu, korumasının ise yaralandığını belirtti. İran Savunma Bakanlığı suikasti doğruladı. Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada suikastin intikamının alınacağı belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2 yıl önce, İran’ın nükleer arşivlerinin ele geçirilmesine ilişkin düzenlediği bir toplantıda Fahrizade’yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Fahrizade, İran’ın nükleer programıyla ilgili suikaste uğrayan en üst düzey isim oldu. Netanyahu‘dan suikaste ilk yorum ise “Gergin günler bizi bekliyor.” oldu.

Fahrizade İran'ın nükleer programının Kasım Süleymani'si olarak anılıyordu.

ZARİF İSRAİL’İ İŞARET ETTİ

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajda suikastten İsrail’i sorumlu tuttu. Zarif mesajda, “Teröristler bugün seçkin bir İranlı bilimadamını katletti. İsrail’in rolünü gösteren ciddi belirtilere sahip bu korkaklık, düzenleyecililerinin umutsuz savaş kışkırtıcılığını ortaya koymaktadır.” ifadelerini paylaştı. Fahrizade’ye suikastin, terör örgütü El Kaide’nin 2 numaralı isminin Ağustos ayında İran’da İsrail ajanları tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürüldüğü haberinden yaklaşık 2 hafta sonra gelmesi dikkat çekti. Fahrizade bu yıl suikaste uğrayan İranlı ikinci üst düzey isim oldu. Ocak ayında Kudüs Güçleri komutanı Kasım Süleymani, ABD tarafından öldürülmüştü.