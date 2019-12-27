Dünya İranda 51 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ORTADOĞU

İran’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, sabah erken saatlerde meydana gelen depremin şiddetini 5.1 olarak İran Acil Durum Servisi ise 4.9 olarak açıkladı. Can ve mal kaybına ilişkin şu ana kadar bir bilgi paylaşılmadı.

Haber Merkezi İHA
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İran’ın Buşehr şehrinde bulunan nükleer santrali yakınlarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran medyası, depremin Buşehr şehrinde nükleer santral tesisinin 52 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.

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Ne olmuştu?

2003 yılında İran’ın Kerman şehrinde 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 31 bin kişi hayatını kaybetmiş, bu depremle tarihi Bam kentinin büyük bölümü yerle bir olmuştu.

2017 yılında İran’ın batısını vuran 7.0 büyüklüğündeki depremde ise 600’dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 9 binden fazla kişi yaralanmıştı.

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