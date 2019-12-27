İran’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran’ın Buşehr şehrinde bulunan nükleer santrali yakınlarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran medyası, depremin Buşehr şehrinde nükleer santral tesisinin 52 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.
Ne olmuştu?
2003 yılında İran’ın Kerman şehrinde 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 31 bin kişi hayatını kaybetmiş, bu depremle tarihi Bam kentinin büyük bölümü yerle bir olmuştu.
2017 yılında İran’ın batısını vuran 7.0 büyüklüğündeki depremde ise 600’dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 9 binden fazla kişi yaralanmıştı.