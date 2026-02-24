İran'da bir helikopter sebze-meyve haline düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

İran İsfahan'da bir helikopter sebze meyve haline düştü. Düşen helikopterdeki pilot ve yardımcısı ile sebze-meyve halindeki 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Dorçi kentinde bir helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle meyve sebze haline düştüğü bildirildi.
İran devlet televizyonu, düşen helikopterin görüntülerini yayımladı.
Görüntülerde, helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği görülüyor.
Düşen helikopterdeki pilot ve yardımcısı ile sebze-meyve halindeki 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.