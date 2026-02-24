Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran'da bir helikopter sebze-meyve haline düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

İran'da bir helikopter sebze-meyve haline düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

10:0624/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber
İran
İran

İran İsfahan'da bir helikopter sebze meyve haline düştü. Düşen helikopterdeki pilot ve yardımcısı ile sebze-meyve halindeki 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Dorçi kentinde bir helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle meyve sebze haline düştüğü bildirildi.

İran devlet televizyonu, düşen helikopterin görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde, helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği görülüyor.

Düşen helikopterdeki pilot ve yardımcısı ile sebze-meyve halindeki 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.






#İran
#İsfahan
#helikopter
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2026 ne kadar? Otomobil, minibüs, motorsikletler için Avrasya Tüneli güncel geçiş ücretleri