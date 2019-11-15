Dünya İranda devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapıldı
ORTADOĞU

İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapıldı

İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapıldı

İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltildi.

Haber Merkezi AA
İran'da benzine yüzde 50 zam geldi.
İran'da benzine yüzde 50 zam geldi.

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinden yapılan açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltildi.

  • Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümen (1,5 TL) olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, zamlardan elde edilecek gelirle geçim sıkıntısı çeken 18 milyon aileye yardımda bulunulacağını söyledi.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden İran'da araç başına ayda 60 litre benzin devlet tarafından sübvanse ediliyor.

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