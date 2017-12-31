İran'da gösterilerde kan döküldü: 2 ölü

İran'da iki gündür devam eden gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti.

İranlı yetkililer, devam eden eylemlerde hayatını kaybeden 2 kişinin yabancı ajanlar tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü işsizlik, yüksek enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayan eylemlerde tansiyon yükseliyor.

OYNAT 01:24 İran’da göstericiler valiliği ele geçirdi İran'da ekonomik kriz için devam eden protesto gösterileri hükumet karşıtı gösterilere dönüştü. Göstericiler Arak Valiliğini ele geçirdi. Ayrıca göstericiler Hüramabad şehrinde belediye binasını yaktı.

Ülkenin Dorud kentindeki protestolarda 2 kişi hayatını kaybederken, Meşhed kentinde başlayan olaylar Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum’un ardından başkent Tahran’a sıçradı. İranlı yetkililer, protestolarda hayatını kaybeden 2 kişinin yabancı ajanlar tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Luristan eyaleti Vali Yardımcısı Habibollah Khojastehpour, Dorud’da yasa dışı gerçekleştirilen eylemlerde 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, şu açıklamayı yaptı:

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Polis ve güvenlik görevlileri tarafından ateş edilmedi. Çatışmalarda devrim düşmanları, tekfiri grupların ve yabancı ajanların kanıtlarına rastladık

DÜNYA İran'da göstericiler Valilik binasını ele geçirdi

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İran'da "hayat pahalılığına" itiraz gerekçesiyle 4 gün önce başlayan ve tüm ülkeye yayılan protestolara yönelik konuşan İran Meclis Başkanı Yardımcısı Ali Mutahhari, İçişleri Bakanlığına, halkın gösteri düzenleme talepleri karşısında zorluk çıkarmama çağrısında bulundu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, gösterilere ilişkin açıklamalarda bulunan Mutahhari, "İçişleri Bakanlığı, halkın medeni itirazlarını kabul ederek gösteri izni vermekte zorluk çıkartmamalı." dedi.

İran’da ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed’de ekonomik sebeplerle başlayarak rejim karşıtı isyana dönüşen göstericlerde Arak Valiliği, protestocular tarafından ele geçirildi. Protestolar başkent Tahran dahil 12 şehre yayıldı.n

Mutahhari, İran'da gösteri kültürünün yerleşmediğini ve protestoların kısa sürede asli amacından çıktığına dikkati çekerek, "Bunun sebebi, hiçbir toplantıya izin verilmemesi, her türlü gösterinin İçişleri Bakanlığı tarafından yasa dışı olarak adlandırılması olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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İran anayasasında, İslami kurallara aykırı olmaması ve silah kullanılmaması kaydıyla halk gösterilerine izin verildiğini belirten Mutahhari, yetkililerin, halkın medeni itirazlarını dile getirmek için uygun ortam hazırlamaları gerektiğini ifade etti.

"Halkın talepleri için adım atmaya hazırız"

Öte yandan, İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani-Fazli, son günlerde İran içerisinde oluşturulan "kaos" ortamının ülkeye fayda sağlamayacağını belirterek, "Halkın huzurunu bozanlara karşılık verilecek." ifadesini kullandı.

İran'da sokağa dökülen protestoculara karşı Hamaney yanlıları da sokağa döküldü.

Hükümet, meclis ve yargının attığı adımlarla birçok ekonomik sorunun çözüldüğünü ileri süren Rahmani-Fazli, "Hükümetimiz, meclis ve yargı, halkın taleplerini yerine getirmek için adım atmaya hazır." diye konuştu.

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Rahmani-Fazli, gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarına da tepki göstererek, "Sosyal medyanın imkanlarından yararlanarak şiddet ve huzursuzluk peşinde olanlarla muhakkak bu yönde karşılık verilecektir." dedi.