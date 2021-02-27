Dünya İranda halka koronavirüs uyarısı Kendinizi fırtınaya hazırlayın
ORTADOĞU

İran'da halka koronavirüs uyarısı: Kendinizi fırtınaya hazırlayın!

İran'da halka koronavirüs uyarısı: Kendinizi fırtınaya hazırlayın!

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artacağına inandığını söyleyerek, halka ve sağlık kurumlarına "kendilerini fırtınaya hazırlamaları" çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e göre, Kum eyaletinde Kovid-19 konulu bir programda konuşan Nemeki, Kovid-19'un mutasyonlu varyantının etkisiyle ülkede salgın vakalarının artacağını ve en kötü senaryoya hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Eyaletlerdeki Kovid-19 verilerinin olumlu seyretmediğini kaydeden Nemeki, şöyle devam etti:

"Kendinizi fırtınaya hazırlayın. Durumun aynı kalacağı konusunda iyimser değilim ve şiddetli bir fırtına ile karşı karşıya kalacağımıza ve buna hazırlıklı olmamız gerektiğine inanıyorum."

Sağlık kurumlarının Kovid-19'un mutasyonlu varyantı üzerinde hassas olması gerektiğini belirten Nemeki, halka rehavete kapılmadan alınan önlemlere sıkı bir şekilde riayet etme çağrısında bulundu.

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250 bin doz Çin aşısı bugün ülkeye geliyor

İran Sağlık Bakan Yardımcısı ve Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi ise yaptığı açıklamada, Çin'in Sinopharm şirketinden alınan 250 bin doz Kovid-19 aşısının bugün ülkeye ulaşacağını aktardı.

Reisi, sayıları 1 milyon 300 bin kişiyi bulan yüksek riskli grupları yıl sonuna (İran takviminde 20 Mart) kadar aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Salgının ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde şiddetli seyrettiğini vurgulayan Reisi, eyaletteki 11 ilçenin "kırmızı" olarak adlandırılan yüksek riskli bölge kategorisinde olduğunu dile getirdi.

Reisi, ayrıca ülke genelinde 32 ilçenin turuncu (orta risk), 251 ilçenin sarı (düşük risk) ve 154 ilçenin ise mavi (en düşük risk) kategoride yer aldığını açıkladı.

Mutasyonlu virüs İran'da ilk kez 5 Ocak'ta görülmüştü. Sağlık Bakanı Said Nemeki, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada mutasyonlu virüsün ülkenin hemen hemen tamamına yayıldığını ifade etmişti.

İranlı yetkililer, ülkede kullanılan takvime göre 21 Mart'ta yeni yılın ilk günü ile başlayacak Nevruz bayramı boyunca iç yolculukların artmasına bağlı olarak, salgında vaka sayılarının yeniden şiddetli bir artış göstermesinden endişe duyuyor.

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