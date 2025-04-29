Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran'daki limanda patlama: Can kaybı 70'e yükseldi

İran'daki limanda patlama: Can kaybı 70'e yükseldi

15:2929/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Basra Körfezi
Basra Körfezi

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentindeki limanda 26 Nisan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e çıktı.

İran devlet televizyonuna göre, Kriz Yönetimi Sözcüsü Hüseyin Zeferi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e çıktığını açıkladı.

Zeferi, patlama sonrasında yaralanarak hastanelere kaldırılanlardan 1072 kişinin taburcu edildiğini şu anda 120 kişinin hala tedavi altında olduğunu aktardı.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda son olarak can kaybının 65'e ulaştığı, yaralı sayısının da 1000'i aştığı bildirilmişti.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde ise limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü.

İranlı yetkililer, patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı. İçişleri Bakanı İskender Mumini, patlamanın "ihmalden" kaynaklandığını söylemişti.

Patlama sonrası çıkan yangın 2 gün devam eden çalışmaların ardından dün söndürülmüştü.




#İran
#Basra Körfezi
#patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES SONUÇ AÇIKLAMASI: ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi