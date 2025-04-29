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Tuz alırken bu hilelere dikkat: "Çoğu tuz Çankırı'ya ait değil"

Tuz alırken bu hilelere dikkat: "Çoğu tuz Çankırı'ya ait değil"

10:1829/04/2025, Salı
IHA
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Tuzun merkezinde İran tuzu uyarısı
Tuzun merkezinde İran tuzu uyarısı

Türkiye'nin önemli tuz üretim merkezlerinden olan Çankırı'da, tuz işletmecileri İran'dan ithal edilen tuzların birçok yerde, ucuz bir şekilde Çankırı tuzu olarak satıldığını ifade etti.

Çankırı'da son dönemlere dışarıdan ithal edilen tuzlar piyasada hızla yayılıyor. Özellikle İran'dan ithal edilen tuzlar, genellikle tuz lambası yapımında kullanılıp artan parçaları ise yemeklik tuzlara karışıyor. Türkiye'nin önemli tuz üretim merkezlerinden olan Çankırı'da, tuz işletmecileri, ucuz diye satılan tuzların Çankırı tuzu olmadığını belirterek vatandaşları uyardı. Tuzculukla uğraşan İlyas Ak ise Çankırı'dan alınan her tuzun Çankırı tuzu olmadığını ifade etti. İran tuzu ile Çankırı tuzunun arsındaki farklarla ilgili bilgiler veren Ak, her satıcının güvenilir olmadığını dile getirdi.

İran tuzu nasıl anlaşılır?

Türkiye'nin önemli tuz üretim merkezlerinden olan Çankırı'da, tuz işletmecileri İran'dan ithal edilen tuzların birçok yerde, ucuz bir şekilde Çankırı tuzu olarak satıldığını ifade etti.

Tuz satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Ak, "Çankırı'ya şu anda dışarıdan ithal tuzlar gelmektedir. Bunlar genellikle tuz lambası yapımında kullanılmaktadır. Lambadan artan parçalar ise ister istemez yemeklik tuzun içerisine karışmaktadır. Bu tuzlar İran'dan gelmektedir ve piyasada çok uygun fiyatlara satılıyor.

Bu tür ithal tuzlar, tansiyon hastası yapıyor, kalp hastalarına ve vücudunda ödem olanlara hiçbir şekilde şifa vermiyor. Bu yüzden piyasada satılan ucuz tuzlar, Çankırı'ya ait değil. Çankırı'da madenden çıkan tuzlar değerli ve mineral yapısı yüksek olduğundan fiyat olaraktan İran tuzuna göre yüksektir. Çankırı'dan alınan çoğu tuz Çankırı'ya ait değil. İran tuzu beyaz renkte olur, içerisinde kristal yapı yoktur, acıdır ve kükürtlüdür. Çankırı tuzu ise kristal yapıya sahiptir, tadı hafif ve lezzetlidir. Yabancı tuz kanmak istemeyenler Türkiye Patent Kurumu'ndan gerçek tuz satan satıcıları bulabilirler. İnternetteki ve açık piyasadaki her satıcı güvenilir değildir. Bunu kontrol etmenin tek yöntemi ise coğrafi işaret verilmiş mağazaları tercih etmek" dedi.




#Tuz
#İran tuzu
#Çankırı
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