İran'dan İsrail'e füzeli misilleme: Ölü ve yaralılar var

İsrail-ABD'nin ortak saldırılar düzenlediği İran'ın fırlattığı bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beit Şemeş kentinde bir binaya isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.