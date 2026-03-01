Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran'dan İsrail'e füzeli misilleme: Ölü ve yaralılar var

İran'dan İsrail'e füzeli misilleme: Ölü ve yaralılar var

16:061/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında 6 kişi öldü
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında 6 kişi öldü

İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın fırlattığı füzenin, Beit Shemesh kentindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 6 İsrailli öldü.

16.18:
İran’ın İsrail’in Beit Shemesh şehrine düzenlediği saldırıda can kaybı 8’e yükseldi.

İsrail-ABD'nin ortak saldırılar düzenlediği İran'ın fırlattığı bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beit Şemeş kentinde bir binaya isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 6 İsraillinin öldüğü olayda çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.



#İran
#İsrail
#füze saldırısı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul baraj doluluk oranları: İSKİ verileri paylaştı! Yağışlar barajlara yaradı mı?