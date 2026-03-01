İran'dan İsrail'e füzeli misilleme: Ölü ve yaralılar var

İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın fırlattığı füzenin, Beit Shemesh kentindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 6 İsrailli öldü.
İsrail-ABD'nin ortak saldırılar düzenlediği İran'ın fırlattığı bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beit Şemeş kentinde bir binaya isabet etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 6 İsraillinin öldüğü olayda çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.