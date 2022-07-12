Dünya İrandan "Rusyaya yüzlerce İHA vereceğine dair ABDnin iddiasına" cevap
ORTADOĞU AVRUPA

İran'dan "Rusya'ya yüzlerce İHA vereceğine dair ABD'nin iddiasına" cevap

İran, Ukrayna savaşı için Rusya'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce insansız hava aracı (İHA) göndereceğine dair ABD yönetimi tarafından ortaya atılan iddiaya yanıt verdi.

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Haber Merkezi AA
İrandan Rusyaya yüzlerce İHA vereceğine dair ABDnin iddiasına cevap
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İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, Tahran'ın Ukrayna'daki savaşa karşı duruşunun açık olduğunu ve bu tutumunu birçok kez resmi olarak deklare ettiğini aktardı.

Sözcü Kenani, İran silahlarının Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya gönderileceği yönündeki iddiaya ilişkin "İran ve Rusya arasında yeni teknolojiler alanındaki iş birliği Ukrayna'daki savaştan önceye dayanıyor ve son zamanlarda bu konuda yeni bir gelişme yok." ifadelerini kullandı.

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Kenani açıklamasında, "ABD ile bazı Avrupa ülkelerini de İsrail başta olmak üzere bazı saldırgan ve işgalci ülkeleri çeşitli ölümcül silahlarla desteklemekle" suçladı.

  • ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce İHA göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu söylemişti.

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