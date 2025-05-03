İşgal için diktikleri ağaçlarla yandılar

İsrail itfaiyesi, dün Tel Aviv ile Kudüs arasındaki ormanlık arazide başlayıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 31 saat süren ve 20 bin dönümden fazla alanın yanmasına neden olan yangının söndürüldüğü kaydedildi. Yangında 120 ekip ve 1430 itfaiyecinin görev aldığı belirtilen açıklamada, 21 itfaiye personelinin yaralandığı ve yangının tekrar başlama ihtimaline karşı çalışmaların devam edeceği aktarıldı. Yangına neyin neden olduğunun hâlâ araştırıldığı, buna karşın kesin bir sebep belirlenemediği bildirildi. Yangının hızla yayılmasına imkan sağlayan çam ağaçlarını ise İsrailli işgalciler 100 yıldır kendi elleriyle dikiyor.





İŞGALCİLER AVRUPA’DA HİSSETSİN DİYE

Siyonist hareketin lideri Theodor Herzl tarafından 1901 yılında Filistin’de toprak satın alınması için kurulan Yahudi Ulusal Fonu (JNF), 1948’den itibaren hızlanan işgalle Filistinlilerden gasbedilen toprakları çam ağaçları dikerek gizlemeye çalıştı. Zira Yahudi nüfusu bu toprakları tamamen iskan etmeye yetmiyordu. Çam ağaçları dikilmesinin bir başka sebebi de Filistin’e yerleştirilmek üzere Avrupa’dan getirilen Yahudilerin kendilerini yabancı hissetmemesiydi. İşgal edilen toprakların yüzde 13’üne sahip olan JNF, özellikle Kudüs, El-Halil, Yafa ve Akka çevresinde 250 milyondan fazla çam ağacı dikti. Söz konusu bölgelerde işgal edilen Filistinlilere ait topraklar böylece gözden kaçırıldı.





ZEYTİN AĞACI-ÇAM AĞACI KAVGASI

JNF’nin Filistin topraklarının topoğrafisini değiştirmek için diktiği milyonlarca çam ağacına karşı, Filistinliler de bölgenin kendi ürünü olan zeytin ağaçlarıyla direndi. Bu süreçte Filistinliler de milyonlarca zeytin ağacı dikerek topraklarını korumaya çalıştı. Zeytin ağaçlarının yangına karşı dayanıklı olmakla birlikte bölgedeki iklime uyumlu özellikler taşıyor. Çam ağaçları ise yangına karşı dayanıksız olmalarıyla biliniyor. Son yaşanan yangınlar da çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde hızlı bir şekilde yayıldı ve 31 saat gibi kısa bir sürede 20 bin dönümden fazla araziyi küle çevirdi.





ÇEVRECİLİK GÖRÜNÜMLÜ İŞGAL

JNF’nin finanse ettiği kurumlar, işgal edilen Filistin topraklarına iklime uyumsuz çam ağaçları dikerken bunu “Çölde çiçek açma” klişesiyle bir çevre duyarlılığı olarak gösterdi. Buna karşılık Batı Şeria'da faaliyet gösteren JNF’nin finanse ettiği Canada Park adlı kurum, işgalci İsrail ordusunun bölgedeki köyleri yıkmasından sonra buralardaki zeytin ağaçlarını buldozerlerle sökerek yapay orman parkları inşa etti. JNF ve İsrail devleti bu yapay ormanları inşa etmek için 160.000’den fazla zeytin ağacını söktü. Bu kadar çok zeytin ağacının kaybedilmesi, sadece Filistin kültürünün ve coğrafyasının sembolik değerine değil ana gelir kaynağı çiftçilik olan ve geçimini topraktan sağlayan Filistinlilerin ekonomik durumu için de trajik ve yıkıcı bir darbe oldu.



