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Dünya

İşgalci gazeteciyi kasıtlı vurdu

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Lübnan-İsrail sınırında Reuters kameramanı İssam Abdullah’ın öldüğü olaya ilişkin balistik analizin, İsrail yönünden kasıtlı saldırı yapıldığını ortaya koyduğunu duyurdu.

Dış Haberler
04:00 - 31/10/2023 вторник
Güncelleme: 02:43 - 31/10/2023 вторник
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

RSF, Abdullah’ın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmaya ilişkin ilk bulguları sitesinde paylaştı. RSF’den yapılan açıklamada, saldırı günü saat 18.00 sularında aralarında Abdullah’ın da olduğu 7 gazetecinin bulunduğu bölgeye yaklaşık 30 saniye aralıkla 2 saldırı gerçekleştiği kaydedildi. Açıklamada, ilk saldırıda Abdullah’ın hayatını kaybettiği ve başka bir muhabirin yaralandığı, 2. saldırıda ise El Cezire’ye ait bir aracın patladığı ve birçok gazetecinin yaralandığı belirtildi. RSF tarafından yapılan balistik analizin, söz konusu atışların gazeteci grubu ve araçlarının hedef alındığı bölgenin doğusundan, İsrail sınırı yönünden geldiğini ortaya koyduğu aktarılan açıklamada, “Bu kadar kısa sürede (30 saniyeden biraz fazla) aynı noktaya aynı yönden gelen iki saldırı olması kasti hedefleme olduğunu açıkça gösteriyor.” ifadesine yer verildi. Açıklamada, olay günü saldırının gerçekleştiği noktada bulunan gazetecilerin üzerinde “basın” yazılı kurşun geçirmez yeleklerinin olduğu ve kasklarını taktıkları kaydedildi. Öte yandan açıklamada, söz konusu gazetecilerden Edmond Sassine’nin, saldırıdan birkaç saniye önce olay yerinde İsrail’e ait bir helikopterin uçtuğunu ifade ettiği belirtildi.



#İsrail
#Soykırım
#İssam Abdullah
2 часа(ов) назад
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