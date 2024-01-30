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İşgalci İsrail askerleri Gazze Şeridi'ndeki sığınmacı çadırlarını ateşe verdi

Terör devleti İsrail'in insanlığı ayaklar altına aldığı alçak saldırılara bir yenisi daha eklendi. İşgalci İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan sığınmacı çadırlarının ateşe verildiği öğrenildi. Daha önce kentteki Kızılay binasına baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, binanın dış duvarını yıktığı, çalışanlara ve sığınmacılara ateş açtığı da bildirildi.

22:16 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 23:02 - 30/01/2024 Salı
AA
İşgalci İsrail askerleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail askerleri (Foto: Arşiv)

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin düzenlediği baskının ardından Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki merkezinde bulunan sığınmacı çadırlarının ateşe verildiğini duyurdu.

Kızılaydan yazılı bir açıklama yapıldı.

Kızılay binasına baskın düzenleyip sığınmacı çadırlarını ateşe verdiler

Daha önce kentteki Kızılay binasına baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, binanın dış duvarını yıktığı, çalışanlara ve sığınmacılara ateş açtığına dikkat çekilen açıklamada, ekiplerinin, yaralıların, hastaların ve binadaki binlerce yerinden edilmiş kişinin güvenliğinden "derin endişe duyulduğu" ifade edilerek "durumun daha tehlikeli hale geldiği" uyarısında bulunuldu.

Kızılayın ses kaydını yayınladığı Acil Bölüm Başkanları Muhammed Ebu Musbih de İsrail güçlerinin Kızılay binasının önünde konuşlandığını, merkezin yakınındaki El-Emel Hastanesinin çevresine kurulmuş sığınmacı çadırlarına sis bombası attıklarını söyledi.

Birden fazla çadırın ateşe verildiğini belirten Ebu Musbih, İsrail araçlarının hastane avlusuna da konuşlandırıldığını, çeşitli yönlerden ateş edildiğini belirtti.

İşgalcilerden hastaneye baskın

Filistin Kızılayı, daha önceki açıklamasında, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan merkezleri ile Emel Hastanesine baskın düzenlediğini ve her iki yerdeki çalışanlar ile buralara sığınan insanlardan mekanları boşaltmalarının istendiğini bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 751 Filistinli öldürüldü, 65 bin 636 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



#Filistin Kızılayı
#İsrail
#Sığınmacılar
#El-Emel Hastanesi
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