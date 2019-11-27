İşgalci İsrail Gazze'yi vurdu

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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı: Hortum ve sele dikkat

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminine göre, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da bugün başlayacak kuvvetli sağanağın bazı yerlerde şiddetli ve yer yer aşırı yağışa dönüşebileceği uyarısında bulundu. Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum oluşma tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.