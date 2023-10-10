İşgalci İsrail ordusundan Gazze'ye kara operasyonu hazırlığı

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu seçeneği için ordunun hazır olduğunu duyurdu. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, Gazze'deki savaşın gerektiği kadar süreceğini ve savaşın süreciyle ilgili bir takvim olmadığını söyledi. Adraee, "Gazze tam bir kuşatma altında, girilemiyor, çıkılamıyor. (Gazze'ye) Su, elektrik ve yakıt kesildi. Gazze'ye kara operasyonu fikri, olasılığı ve seçeneği kesinlikle mümkün ve ordu hazır." dedi.