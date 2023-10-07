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Dünya

İşgalci İsrail sivil yerleşim yerlerini vuruyor: Çok sayıda Gazzeli hayatını kaybetti

Terör devleti İsrail Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşı başlattığı saldırılarda sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. Filistinli kaynaklar karşı saldırılarda en az 198 Gazzelinin hayatını kaybettiğini bin 610 kişinin de yaralandığını belirtiyor.

Lokman Özdemir
16:48 . 7/10/2023 Saturday
Yeni Şafak
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor.

İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor.

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını açıkladı.

Hamas güçleri, operasyonun ilk 20 dakikasında Gazze’den İsrail’e 5 bin roket ateşlediklerini de belirtti.

Alarma geçen İsrail kuvvetleri ise yerleşim yerlerindeki sivilleri hedef almaya başladı.



Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını açıkladı.

İşgalciler sivilleri hedef alıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in karşı saldırılarında Gazze'de onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistinli kaynaklar terör devleti İsrail'in karşı saldırılarında en az 198 Gazzeli'nin hayatını kaybettiğini söyledi. Bin 610 kişi de yaralandı.




#Filistin
#Gazze
#İsrail
#Hamas
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