İşgalci İsrail sivil yerleşim yerlerini vuruyor: Çok sayıda Gazzeli hayatını kaybetti

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını açıkladı.

Hamas güçleri, operasyonun ilk 20 dakikasında Gazze’den İsrail’e 5 bin roket ateşlediklerini de belirtti.

Alarma geçen İsrail kuvvetleri ise yerleşim yerlerindeki sivilleri hedef almaya başladı.

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını açıkladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in karşı saldırılarında Gazze'de onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistinli kaynaklar terör devleti İsrail'in karşı saldırılarında en az 198 Gazzeli'nin hayatını kaybettiğini söyledi. Bin 610 kişi de yaralandı.