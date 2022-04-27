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Dünya İşgalci İsrailden yaralıya da zulüm
ORTADOĞU

İşgalci İsrail'den yaralıya da zulüm

Sabah namazı için geldiği Mescid-i Aksa’da işgalci İsrail polisi başından vurduğu 24 yaşındaki gence yaralıyken bile zulmetti.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
İşgalci İsrailden yaralıya da zulüm
İşgalciler, vurdukları genci karga tulumda taşıdı.

Sabah namazı için geldiği Mescid-i Aksa’da işgalci İsrail polisi başından vurduğu 24 yaşındaki gence yaralıyken bile zulmetti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Velid Şerif adlı genci cuma günü plastik kurşunla başından vurdu. Ancak bununla da yetinmeyen işgalciler, vurdukları genci karga tulumda taşıdı. Bu nedenle gencin kafatasında yeni kırıklar meydana geldi. Şerif, 5 gündür komada.

Velid Şerif
Velid Şerif

VAHŞİCE TAŞIDILAR FELÇ ETTİLER

  • Gencin ağabeyi Abdurrahman Şerif, kardeşinin kafatasının kırıldığını, beyin kanaması geçirdiğini, beynine oksijen gelmemesi nedeniyle beyin dokusunun tahrip olduğunu söyledi. Abi Şerif, “Velid, vurulduktan sonra işgalci polisler, vahşice taşıdığından dolayı kafatasında kırıklar arttı. Mescid-i Aksa’yı müdafaa ederken vuruldu, çok üzgünüz ancak bu bizim için bir gurur da. Kardeşim 5 gündür komada ve hayati riski devam ediyor. Kardeşim kendisine gelse de felçli kalacak” diye konuştu.

ARTIK DÜNYA ‘DUR’ DESİN

Hastane yönetiminden kardeşinin durumuyla ilgili detaylı bilgi alamadıklarını belirten Şerif, şunları söyledi: “İşgalci polisler ile hastane yönetimi kendi arasında gizli anlaştığı için belgeleri ve rapor sonuçlarını bilinçli olarak gizliyorlar, karartıyorlar. Kardeşimin vefat etmesi durumunda Kudüslülerin buna sessiz kalmayacağını biliyorlar. Mescid-i Aksa’da kanunları hiçe sayarak işgal kanunu içinde yaşıyoruz. Avukatımız, işgalci güçlerin hesap vermeyeceklerini, kardeşimin işgal kanunlarına göre hesap vereceğini ifade ediyor. Artık, İsrail’in bu yaptığı zulme, hukuksuzluğa dünya ‘dur’ desin.”

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