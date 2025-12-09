İşgalci İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek ayin düzenledi

Açıklamada ayrıca, İsrail yönetiminin kontrolündeki Turist Kapısı'ndan 778 turistin Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettiği kaydedildi.

Filistin resmi verilerine göre, geçen kasım ayı boyunca Aksa'ya 4 bin 266 İsrailli sivil tarafından baskın düzenlenirken, aynı süre içinde yaklaşık 15 bin yabancı turist Aksa'yı ziyaret etti.