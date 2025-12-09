Yeni Şafak
İşgalci İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek ayin düzenledi

23:069/12/2025, Salı
AA
Mescid-i Aksa
Mescid-i Aksa

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 182 kişiden oluşan grupla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kubbetü's-Sahra'nın karşısında yer alan alanda Talmudik ayin düzenlediği ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli 182 sivilin, İsrail polisinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, Talmudik ayin yaptığı bildirildi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinin yazılı açıklamasına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail polisinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Toplam 182 kişiden oluşan İsrailli grubun Mescid-i Aksa'nın avlusundaki Kubbetü's-Sahra'nın karşısında yer alan alanda Talmudik ayin düzenlediği belirtildi.


Açıklamada ayrıca, İsrail yönetiminin kontrolündeki Turist Kapısı'ndan 778 turistin Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettiği kaydedildi.

Filistin resmi verilerine göre, geçen kasım ayı boyunca Aksa'ya 4 bin 266 İsrailli sivil tarafından baskın düzenlenirken, aynı süre içinde yaklaşık 15 bin yabancı turist Aksa'yı ziyaret etti.

İsrail yönetimi 2003 yılından bu yana tek taraflı olarak İsrailli siviller tarafından Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlenmesine izin verirken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 2022'de göreve gelmesinden bu yana Aksa'ya yönelik baskınlarda belirgin bir artış gözleniyor.



