İşgalci Refah'ı vurmak için anlaşmıyor

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarının sona ermesi ve esir takası için kritik bir süreç yaşanıyor. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine yeni bir saldırı düzenleme hazırlıkları artarken Mısır'ın getirdiği yeni esir takası teklifinin ardından Hamas da iki esire ait bir video yayımladı. Yeni müzakereler, için olumlu mesajlar verilirken Netanyahu Refah'a saldırıda ısrar ediyor. İsrail muhalefeti ise Refah'a saldırı yerine esir takasını kabul etme çağrısı yaptı.

Omri Meiran

"ASKERİ BASKI" ESİRLERİ ÖLDÜRÜYOR

Esirlerin kaçının hayatta olduğuna dair kesin bir bilgi olmazken Hamas, dün Keith Sigal ve Omri Meiran adlı iki esirin mesajlarını yayınladı. İbranice ve Arapça olarak yayınlanan video, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "Askeri baskı esirleri kurtarma şansımızı artırıyor" şeklindeki açıklamalarına atfen "Askeri baskı onlarca esiri öldürüyor" başlığıyla yayınlandı. Yaklaşan Yahudi Paskalya Bayramı öncesi yayınlanan videoda konuşan 64 yaşındaki esir Keith Sigal, ağlayarak "Bir mucizenin gerçekleşmesini ve bayramı ailemle geçirmeyi umuyorum" diye konuştu. Esirler, İsrail ordusunun yoğun bombardımanı nedeniyle tehlike altında olduklarını dile getirirken "Bu nereye kadar sürecek" diye sordu.

TEL AVİV'DEKİ PROTESTOLARA DESTEK

İsrail hükümetine mesaj gönderen esirler, "Bazen bizden vazgeçtiğinizi düşünüyoruz. Başbakandan takas müzakereleri için acele etmesini istiyoruz ancak müzakerelerin yokuşa sürüldüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı. 47 yaşındaki esir Omri Meiran ise mesajında İsrail'dekilere seslenerek, "Protestoları sürdürmek dahil hükümete mümkün olan her yolla baskı kurmaya devam edin" dedi. Keth Sigal da, Tel Aviv ve Kudüs'teki protestolardan haberleri olduğunu belirterek, "Esir takasının olması için bu protestoları sürdürmenizi umuyorum" cümlelerini kullandı.

NETANYAHU KOALİSYONUN ÇÖKMESİNDEN KORKUYOR

Mısır'ın geçtiğimiz Cuma günü sunduğu teklifin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "Uzlaşı sağlanırsa Refah'a yönelik askeri operasyonu askıya alabileceklerini" belirtti. Buna karşılık İtamar Ben-Gvir ve Bazalel Smotrich gibi hükümetin fanatik ortaklarının etkisi altında kalan Netanyahu anlaşmadan kaçınıyor. Muhalefet lideri eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'yu sorumlu tutarken "Netanyahu, esir takası olursa koalisyonunun dağılmasından korkuyor bu yüzden işi yokuşa sürüyor" dedi.







