İşgalcinin hedefi sağlık çalışanları

Filistinli sağlık örgütleri, çok sayıda doktor, hemşire ve sağlık personelinin yalnızca görevlerini yerine getirdikleri için ya öldürüldüğünü ya da İsrail hapishanelerinde yargılanmadan tutulduğunu belirtiyor. 2026 yılına girilirken, aralarında Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’dan sağlık çalışanlarının da bulunduğu yaklaşık 100 kişinin hala İsrail cezaevlerinde tutulduğu, bazılarının ise akıbetinin bilinmediği ifade ediliyor. Yeni Şafak’a konuşan Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği (FİLMED) Başkanı Dr. Muhammed Emin, “Gazze’de sağlık çalışanı olmak suç değildir" dedi. Uluslararası hukuka göre savaşta dahi sağlık çalışanlarının dokunulmazlığı bulunduğunu hatırlatan Emin, buna rağmen çok sayıda sağlık mensubunun tutuklandığını, işkenceye maruz kaldığını ve bazılarının cezaevlerinde hayatını kaybettiğini söyledi. Emin, dünya kamuoyunu İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 100 sağlık çalışanının serbest bırakılması için harekete geçmeye çağırdı.