Dünya İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail Cumhurbaşkanını kınadı
ORTADOĞU

İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail Cumhurbaşkanı'nı kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un dün işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne girmesine tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail Cumhurbaşkanının El Halildeki İbrahim Camisine girmesini kınadı
İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeler

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, Harem-i İbrahim Camisi'ne girmesi kınanarak, "Ziyaret, Harem-i İbrahim'in ve kentin Yahudileştirilmesine yönelik hazırlıkları ve kontrolü daha da güçlendirme amaçlı olup, aynı zamanda Müslümanların duygularına yönelik bir kışkırtmadır." ifadelerine yer verildi.

Ziyaretin, Filistin halkının haklarına, topraklarına ve kutsallarına yönelik İsrail saldırılarının bir uzantısı olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma Filistin'deki kutsal ve tarihi yerleri korumak için hızlı hareket etmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, uluslararası kurumlardan İsrail'e söz konusu ihlallerini durdurması için baskı yapmaları istendi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, dün Yahudilerin "Işık Bayramı" kutlamalarına katılmak için El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne girmişti.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

İslam İşbirliği Teşkilatı önce samimi olsun
GÜNDEM
İslam İşbirliği Teşkilatı önce samimi olsun

Filistin'de şehit sayısı 145'e yükseldi
DÜNYA
Filistin'de şehit sayısı 145'e yükseldi

Çatılar uçtu uçak iniş yapamadı

Çatılar uçtu
uçak iniş yapamadı

​Bursa'da rüzgarın hızı 75 kilometreye kadar çıktı.
Samuray kılıçlı olaya dönmesin

'Samuray kılıçlı olaya dönmesin'

Komşu terörü mahalleliyi bezdirdi.
Deniz taştı

İzmir'de sarı fırtına etkili oluyor: Yollar göle döndü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinop Ayancık Köprüsü'nün açılışında video mesaj yayınladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.