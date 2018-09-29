İslam'a hakaret eden kadına 'nefret suçu' cezası

Hayat

Henüz 25 yaşında ama 4 üniversite bitirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Yunus Yeşiltaş, genç yaşına rağmen 4 üniversitede 5 bölüm bitirerek eşine az rastlanan bir başarıya imza attı. "Yapı Hukuku" alanında doktora yapmak ve psikoloji eğitimi almak isteyen Yeşiltaş, eğitim hayatını sürdüreceğini belirterek ekledi: "Gençlere tavsiyem; okusunlar, çalışsınlar, çabalasınlar. Bizden de neden bir Franz Kafka, Elon Musk ya da Bill Gates çıkmasın."