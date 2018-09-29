Dünya İslama hakaret eden kadına nefret suçu cezası
AFRİKA AVRUPA

İslam'a hakaret eden kadına 'nefret suçu' cezası

İsveç'in Jönköping kentinde yaşayan 65 yaşındaki bir kadın, sosyal medya hesabından İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kadına 'nefret suçu' işlediği gerekçesiyle ceza verdi.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv
Arşiv

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, bir kadının Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İslam dinine hakaret ederken, "Müslümanların zeka yaşının gelişmediği" yönünde ifadeler kullandığı kaydedildi.

Paylaşım nedeniyle hakkında ''nefret suçu'' işlediği gerekçesiyle dava açılan kadın, Jönköping Mahkemesindeki yargılanmasında delil yetersizliği gerekçesiyle suçsuz bulundu. Ancak mahkemenin kararını bozan Göta Yüksek Mahkemesi, 8 defa İslam'a ve Müslümanlara hakaret ettiğine hükmettiği kadını ''nefret suçundan" 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

'Depremle ilgisi yok'

'Depremle ilgisi yok'

​Denizin çekilmesiyle ilgili bir açıklama daha geldi.
Teğet geçecek

Teğet geçecek

​Ege denizindeki fırtınanın yönü ve şiddeti değişti.
'Havadan' yakalandılar

'Havadan' yakalandılar

Kırmızı ışıkta geçenler bu yöntemle yakalandı.
AlmanyaKırmızı-Beyaz

AlmanyaKırmızı-Beyaz

​Gurbetçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için Köln sokaklarını ay yıldıza boyadı.
'Özür dileyecek'

'Özür dileyecek'

​Olcay Şahan'ı kadro dışı bırakma nedenini açıkladı.
Gençleri tutamayabiliriz

Gençleri tutamayabiliriz

​Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan OSB uyarısı geldi.
Örgüt dışından evlenenlere tehdit

Örgüt dışından evlenenlere tehdit

FETÖ'nün yaptıkları tek tek ortaya çıktı.
Bizim için geçersiz o

Bizim için geçersiz o

​Bakanlık tehlikeli, onlar ise tehlikesiz diyor.

25 yaşında 4 üniversite 5 bölüm

25 yaşında 4 üniversite 5 bölüm

​Alkışlar Şanlıurfa Siverekli Yunus Yeşiltaş için.

Mayın avcısı geliyor

Mayın avcısı geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimat yapılacak.
Anneye son bakış

Anneye son bakış

Fuat Oktay'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı.
İttifakı konuşacaklar

İttifakı konuşacaklar

​MHP'nin seçim stratejisi kampı Ankara'da başladı.

Kahvaltıda buluştular

Kahvaltıda buluştular

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden samimi kareler.
Ameliyat edilecek

Ameliyat edilecek

​Porto maçı öncesi Galatasaray'da büyük şok.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.