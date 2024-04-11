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İsmail Haniye'nin eşi evlatlarının şehadet haberini alınca şükür namazı kıldı

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri İsmail Haniye'nin üç oğlu ve üç torunu hayatını kaybetti. Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam, şehadet haberlerini tedavi gördüğü hastanede aldı ve iki rekat şükür namazı kıldı.

Hüseyin Berk
23:17 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:34 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İsmail Haniye'nin eşi, evlatlarının şehadet haberini hastane odasında aldı.
İsmail Haniye'nin eşi, evlatlarının şehadet haberini hastane odasında aldı.

Terör devleti İsrail'in, geride kalan gün Gazze şehrinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin üç oğlu ve üç torunu şehit oldu.

Şehadet haberlerini Katar Hastanesi'ndeki yaralı Filistinlileri ziyaret ettiği sırada alan Haniye,
"Rabbim bizlere tahammül kudreti versin."
diyerek yaralı Gazzelileri ziyaret etmeye devam etmişti.

Anneleri şehadet haberini tedavi gördüğü hastanede aldı

Ramazan Bayramı'ndan önce rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi gören İsmail Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam, çocuklarının ve torunlarının şehadetini hastane odasında bugün aldı.

Şükür namazı kıldı

Filistinli gazetecilerin sosyal medyada paylaştığı habere göre; Ümmü Abdusselam, haberi aldıktan sonra şükredip abdest alarak iki rekat şükür namazı kıldı.

Haberde, o ana ait iki fotoğraf karesi de yer aldı. Haniye çiftinin zafer işareti yaptıkları görüldü.




#İsmail Haniye
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