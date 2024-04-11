İsmail Haniye'nin eşi evlatlarının şehadet haberini alınca şükür namazı kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Haniye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.