İsmail Haniye'nin eşi evlatlarının şehadet haberini alınca şükür namazı kıldı

Terör devleti İsrail'in, geride kalan gün Gazze şehrinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin üç oğlu ve üç torunu şehit oldu.
Anneleri şehadet haberini tedavi gördüğü hastanede aldı
Ramazan Bayramı'ndan önce rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi gören İsmail Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam, çocuklarının ve torunlarının şehadetini hastane odasında bugün aldı.
Şükür namazı kıldı
Filistinli gazetecilerin sosyal medyada paylaştığı habere göre; Ümmü Abdusselam, haberi aldıktan sonra şükredip abdest alarak iki rekat şükür namazı kıldı.
Haberde, o ana ait iki fotoğraf karesi de yer aldı. Haniye çiftinin zafer işareti yaptıkları görüldü.