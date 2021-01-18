İspanya Başbakanı Sanchez: NATO üyesi Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeliyiz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 6. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini ve bu kapsamda bu yıl içinde hükümetler arası zirvenin yapılacağını dile getirdi.

Sanchez, İspanyol büyükelçilere hitaben Madrid'de düzenlenen konferansta Türkiye-İspanya ilişkilerine de değindi.

Türkiye ile yapılması planlanan ikili zirveye önem verdiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bu konuda konuştuğunu söyleyen Sanchez, "Avrupa Birliği'nin (AB) stratejik ortağı olan ve tam üyelik süreci devam eden, NATO üyesi Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Sanchez, İspanya'nın AB'deki ortaklarıyla (Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi) dayanışmasını bırakmadan, Türkiye ile yapıcı bir diyalog kurulmasına destek verdiğini yineledi.

İspanya ile Türkiye arasında söz konusu hükümetler arası zirve hazırlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 8 Ocak'ta Madrid'de İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya ile görüşmesinde gündeme gelmiş ve 2021'in ikinci yarısında bu zirvenin Türkiye'de yapılacağı açıklanmıştı.

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İspanya Başbakanı, büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada, bu yıl bazı Afrika ülkelerini, Çin ve Hindistan'ı da ziyaret etmeyi planladığını, Romanya, Polonya, Fas ve Tunus ile de ikili zirveler yapılacağını söyledi.

Sanchez ayrıca ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e "sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir küresel yönetim için birlikte çalışma temennisiyle güçlü destek verdiğini" ifade etti.