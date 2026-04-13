İspanya İran Büyükelçiliği'ni yeniden açtı

14:4213/04/2026, Pazartesi
DHA
İspanya’nın Tahran Büyükelçisi Antonio Sanchez-Benedito Gaspar, Tahran’daki görevine yeniden başladı.
İspanya'nın geçici olarak kapattığı Tahran Büyükelçiliği'ni yeniden açtığı bildirildi.

İran basını, ülkenin kuzeyinde Hazar Denizi kıyısındaki Astara sınırından ülkeye giren İspanya'nın Tahran Büyükelçisi Antonio Sanchez-Benedito Gaspar’ın, diplomatik ekibiyle başkent Tahran'a döndüğünü ve İran'daki faaliyetlere devam edeceklerini duyurdu.

Gaspar, ülkesinin, Tahran'daki büyükelçiliğini ‘barış çabalarına katkı’ sağlamak amacıyla yeniden açtığını belirtti.

İspanya'nın İran ile diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgenin turizm sektörünün potansiyelini de incelediğini kaydeden Gaspar,
“İleriki gümlerde ortak iş birliği fırsatlarının oluşturulmasını umuyorum”
dedi.



