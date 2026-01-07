İspanya: Venezuela'nın doğal kaynakları Venezuela halkına aittir

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, Venezuela’nın doğal kaynaklarının yalnızca Venezuela halkına ait olduğunu belirtti.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya devlet radyosu RNE'ye gündemdeki konuları değerlendirdi.
Albares, ABD'nin askeri müdahalede bulunduğu Venezuela'da yaşananların "kurallara dayalı dünya düzeni için çok tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini" kaydetti.
İspanya'nın bu ülkedeki sorunların çözümü için "köprü rolü üstlenmeye hazır olduğunu" yineleyen Albares, "İspanya'nın Latin Amerika'daki rolü asla yangın çıkarmak değil, aktörleri bir araya getirmektir. İspanya, Venezuela'da hükümet ve muhalefet arasında geniş kapsamlı bir diyaloğu, barışçıl, demokratik ve gerçekten Venezuela'ya özgü bir çözümü desteklemekte ve her türlü güç kullanımını veya dış müdahaleyi reddetmektedir." dedi.