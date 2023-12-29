İsrail 3 lideri kaçırdı mı?

İsrail, Hamas’ın ateşkes görüşmelerinde serbest bırakılmasını istediği Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Mervan Bergusi ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Genel Sekreteri Ahmed Saadat ve Hamas yöneticilerinden Abdullah Bergusi’nin kaldıkları cezaevlerini değiştirdi. Mervan Bergusi Ayalon Cezaevi, Ahmet Saadat ile Abdullah Bergusi ise Rimon Cezaevi’nde tutuluyordu. Yeni Şafak’a konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, yıllardır İsrail hapishanelerinde tutuklu olan 3 ismin bilinmeyen bir cezaevine nakledildiğini açıkladı.

BAŞKAN OLARAK ÖNERİLMİŞTİ

Hamas, Katar’da yürütülen barış görüşmelerinde Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi’yi devlet başkanı olarak önermişti. Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’ün içinde olduğu bir devleti kabul edeceklerini açıklayan Hamas yetkilileri, Bergusi’nin başkan olarak atanması durumunda aradan çekilme önerisinde bulunmuştu.

2002’DEN BERİ TUTUKLU

Filistin direnişinin sembol isimlerinden olan Bergusi, 1987’deki Birinci İntifada’nın önemli aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki İkinci İntifada’da da önemli rol oynayan Bergusi, 2002’den bu yana İsrail’de tutuklu bulunuyor.

ROKETLE SUİKAST GİRİŞİMİ

İsrail 2001 yılında, Bergusi’ye karşı roketle suikast düzenlemiş, Bergusi, saldırıdan sağ olarak kurtulmuştu. 2012’de yapılan bir cumhurbaşkanlığı seçimi anketine göre seçimlerde oy vermeyi düşünen Filistinlilerin yüzde 60’ı Bergusi’ye oy verebileceğini belirtmişti. İsrail mahkemesi, Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.







