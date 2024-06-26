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Dünya

İsrail ablasını da katletti

İsrail savaş uçakları Gazze’nin kuzeyindeki El-Şati Kampı’nda Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye’nin yakınlarının yaşadığı evi hedef aldı. Bombardımanda Heniye’nin ablası Zuhr Abdusselam Heniye’nin aralarında olduğu 10 kişi hayatını kaybetti. İsrail, Ramazan Bayramı’nın 1. gününde de Heniye’nin 3 oğlu ve 4 torununu katletmişti.

04:00 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:03 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İsmail Heniyye, Zuhr Abdusselam Heniye.
İsmail Heniyye, Zuhr Abdusselam Heniye.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki El-Şatı Kampı'nda Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye'nin aile üyelerinin yaşadığı bir evi hedef aldı. Bombardımanda, Heniye'nin ablası Zuhr Abdusselam Heniye'nin de içinde olduğu Heniye ailesine mensup 10 kişi yaşamını yitirdi. Bombardıman sonrası çok sayıda aile mensubunun da enkaz altında kaldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, ölü sayısının artabileceği bildirildi. İsrail ordusu ise El-Şati Kampı'na yönelik bombardımanı doğrularken saldırıda Hamas üyeleri ve 7 Ekim saldırısına katılan kişilerin hedef alındığını bildirdi. İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de El-Şatı Kampı'nda İsmail Heniye'nin 3 çocuğu ve 4 torununu taşıyan bir aracı hedef alarak öldürmüştü.



#Soykırım
#İsrail
#İsmail Heniyye
#Zuhr Abdusselam Heniye
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