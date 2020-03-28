Dünya İsrail basını Merkel Netanyahunun solunum cihazı talebini reddetti
ORTADOĞU

İsrail basını: Merkel Netanyahu'nun solunum cihazı talebini reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Almanya’dan solunum cihazı talep ettiği ancak Başbakan Angela Merkel tarafından söz konusu talebin reddedildiği iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Angela Merkel ile Binyamin Netanyahu
Angela Merkel ile Binyamin Netanyahu

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun kısa bir süre önce Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kovid-19'la mücadele kapsamında solunum cihazı talep ettiği belirtildi.

  • Merkel’in söz konusu talebi olumsuz karşıladığı belirtilen haberde, başka ayrıntıya yer verilmedi.

NETANYAHU İLE MERKEL TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden daha önce yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu’nun salı günü Almanya Şansölyesi ile telefonda görüştüğü ifade edilmiş, söz konusu görüşmeye ilişkin başka ayrıntı verilmemişti.

MOSSAD TIBBİ EKİPMAN İÇİN EKİP KURDU

İsrail’in Kamu Yayın Kuruluşu KAN’nin 25 Mart'taki haberinde, Dış İstihbarat Servisi MOSSAD’ın Başkanı Yossi Cohen ile Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat'ın yurt dışından gerekli tıbbi ekipmanı satın almak için ortak bir ekip kurduğu kaydedilmişti.

  • İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı 3 bin 460’a ulaşırken, 12 kişi de hayatını kaybetti.
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