İsrail Beyrut’a saldırdı

İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’nde Cumartesi günü 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası İsrail, Lübnan'a gerilimi tırmandıracak bir operasyon düzenledi. İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırısı sonucu bir kadın öldü, 68 kişi yaralandı. İsrail saldırısı, Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi. Operasyonun insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği, Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığı bildirildi. Meydana gelen patlamayla dumanlar yükseldi.

LÜBNAN: HİZBULLAH KOMUTANI SAĞ KURTULDU

Lübnan resmi haber ajansı NNA'daki haberlerde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Hıreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedildi. İsrail ordusu yaptığı açıklamayla saldırının arkasında olduğunu doğruladı. Ordu açıklamasında, Mecdel Şems saldırısı ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı, isim zikredilmeksizin belirtildi. İsrail basını, hedefin "Hizbullah'ın 2 numarası Fuad Şükür" olduğunu yazdı. Lübnanlı güvenlik kaynakları ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükür'ün sağ kurtulduğunu açıkladı. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, olay sonrası kabineyi toplantıya çağırdı; Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, "Bu saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e karşı şikayette bulunacağız" ifadelerini kullandı. Rusya ve İran saldırıyı kınadı.

Lübnan'ın güneyini işgal edelim

İsrail'in, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems saldırısına karşılık geniş çaplı bölgesel bir savaşa girmeden Hizbullah'a güçlü bir darbe vurmayı planladığına ilişkin haberler artarken, Fanatik yerleşimci Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten yangına körükle giden bir açıklama geldi. İşgal altındaki Kudüs'te bir açıklama yapan Smotrich, tıpkı 1980'li yıllarda olduğu gibi Lübnan'ın güneyinin tamamen ele geçirilmesi gerektiğini söyledi. Smotrich, "İsrail'in kuzeyindeki güveliği sağlamak için Lübnan'ın güneyini mutlaka yeniden işgal etmeli ve güvenli bölge oluşturmalıyız" dedi. İşgalci güç, Lübnan'ın güneyinden 2000 yılında çekilmişti. İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinde askeri uzman Yoav Zitun yazısında Tel Aviv yönetiminin potansiyel hedefe karar verdiğini ve bunu Güvenlik Kabinesi'nde onaya sunduğunu aktardı. Zitun, "Güvenlik kaynakları bunun sınırlı ancak önemli bir hedef olduğunu tahmin ediyor. İsrail, birkaç gün sürecek bir savaşa girebileceğimizi ancak bunun sınırlı bir adım olacağını söylüyor" ifadelerini kullandı. İsrail ordusu ise dün Lübnan'ın güneyinde 7 ayrı bölgede 10 hedefe saldırı düzenlediğini açıklarken Hizbullah Hareketi, bir mensubunun öldüğünü duyurdu.

Hizbullah'tan hazırız cevabı

El Cezire'ye konuşan Hizbullah yetkilileri ise İsrail'in tehditlerini ciddiye aldıklarını ve hazırlıklarını yaptıklarını belirtti. Yetkililer, İsrail saldırısı çap ve içeriği anlamında "sınırlı" bile olsa buna gereken cevabı vereceğiz, uyarısında bulundular. Bir başka yetkili ise yabancı yetkililer, İsrail saldırısı karşısında çatışmayı büyütmemek için karşılık vermeyeceğimizi düşünüyor ama biz karşılık vereceğiz çıkışını yaptı. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde, “İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısının ağır sonuçları olur” dedi.











