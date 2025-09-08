İsrail bir kez daha Lübnan'a saldırdı: Ölü ve yaralılar var

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasına ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Bekaa Vadisi’ne hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.