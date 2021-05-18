Dünya İsrail Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı
ORTADOĞU

İsrail Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı.

Haber Merkezi AA
İsrail Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını protesto etmek amacıyla Şam Kapısı’nda toplanmak isteyen Filistinli gençlere İsrail polisi müdahale etti. Müdahalede ses bombası ve plastik mermi kullanıldı, toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) tazyikli pis su sıkıldı.

Bir kişiyi plastik mermiyle yaralayan polisler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

  • İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.

Endonezya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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Endonezya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan halk, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Protestocular, sivilleri hedef alan saldırıların durdurulmasını talep ederken İsrail'in ürünlerine karşı boykot çağrısı yaptı.

Filistinli aktivist Avukat Halid Zabarka, fanatik Yahudileri Tarihi Ulu Cami çevresinden kovdu
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Filistinli aktivist Avukat Halid Zabarka, fanatik Yahudileri Tarihi Ulu Cami çevresinden kovdu
Filistinli aktivist Avukat Halid Zabarka, İsrail'in işgal ettiği Lid şehrinde, fanatik Yahudileri Tarihi Ulu Cami çevresinden kovdu. O anlar kameraya yansıdı.

Türkiye'nin Filistin'e 'Koruma Gücü' hamlesine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar
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Türkiye'nin Filistin'e 'Koruma Gücü' hamlesine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar
İşgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye saldırılarına karşı kalıcı bir çözüm arayışında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin'e 'Koruma Gücü' önerisini gündeme getirdi. Gazeteci-yazar Taha Kılınç, Türkiye'nin İsrail'e karşı 'Koruma Gücü' hamlesini ve bölgede yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.

İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Tunus'ta protesto edildi
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İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Tunus'ta protesto edildi
Tunus'un doğusundaki Safakes kentinde, işgalci İsrail'in devam eden saldırılarına karşılık Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İşgalci İsrail'in bombardımanı sırasında küçük kızın dua ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı
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İşgalci İsrail'in bombardımanı sırasında küçük kızın dua ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı
İşgalci İsrail'in hava saldırıları sırasında Filistinli küçük bir kızın dua ettiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla yayıldı. Küçük kızın duasında, 'Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.' dediği anlaşılıyor.

Gazze'de can kaybı 212'ye yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları 10 Mayıs'tan bu yana devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye, yaralıların sayısının ise bin 400'e yükseldiği aktarılmıştı.

Gazze’de Filistinli küçük kız 7 saat sonra enkaz altından tekbirlerle çıkarıldı
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Gazze’de Filistinli küçük kız 7 saat sonra enkaz altından tekbirlerle çıkarıldı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırılarında dün evleri vurulan 6 yaşındaki Suzy Ashkantna, 7 saatin ardından enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Tekbirlerle çıkarılan kızın o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Küçük kızın tedavi için Al-Shifa Hastanesine sevk edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıda küçük kızın annesinin ve 4 kardeşinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İşgalci İsrail gece yarsısından sonra Gazze'de altyapı sistemlerini vurdu
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İşgalci İsrail gece yarsısından sonra Gazze'de altyapı sistemlerini vurdu
İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik saldırıları gece yarısından sonraki saatlerde de devam etti. İşgalci İsrail ordusu Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait noktaları, sokakları, altyapı sistemini vurarak ciddi hasara yol açtı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.


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