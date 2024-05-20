|
Dünya

İsrail Gazze'de 227 günde 35 bin 562 kişiyi katletti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, katil İsrail ordusunun 227 gündür bombaladığı Gazze hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 562'ye yükselirken, yaralı sayısı ise 79 bin 652'ye ulaştı.

16:21 - 20/05/2024 Pazartesi
IHA
Gazze
Gazze

Gazze'de akan kan durmuyor. Terör devleti İsrail'in 227 gündür tam abluka altına aldığı Gazze'de durum her geçen gün daha acı bir hal alıyor.


Bölgedeki sivilleri hedef alan İsrail ordusu, yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarıyla soykırım gerçekleştiriyor.



Filistinliler açlıkla savaşıyor


Dünyanın gözünü kapattığı saldırılarda hayatta kalmaya çalışan Filistinliler ise açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.


İsrail’in geri adım atmadığı, tam tersine güneydeki Refah kentine genişlettiği saldırılar nedeniyle çoğu çocuk yüzlerce Filistinli günden güne katlediliyor.


Son 24 saatte 106 kişi öldü


Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçleri tarafından son 24 saatte gerçekleştirilen 10 saldırıda 106 kişinin öldüğünü, 176 kişinin ise yaralandığını belirtti.


Can kaybı 35 bin 562'ye yükseldi


Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 35 bin 562’ye, yaralı sayısının da 79 bin 652’ye yükseldiği bildirildi.



İsrail Savunma Bakanı Gallant’tan Refah açıklaması


İsrail Savunma Bakanı Yoav Galllant, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile gerçekleştirdiği görüşmede, ülkesinin Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde yürüttüğü operasyonu genişletmeye kararlı olduğunu söyledi.


"Refah'taki kara operasyonunu genişletmeye kararlıyız"


İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gallant Sullivan’a toplantı sırasında “Refah'taki kara operasyonunu Hamas'ın temizlenmesi ve rehinelerin kurtarılması amacıyla genişletmeye kararlıyız.” dedi.


Gallant, İsrail’in Refah’taki tahliye operasyonlarında düzenlemeler yaptığını söyledi.


Refah'tan 800 bin kişi göç etti


Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Refah’taki operasyonların başlamasından bu yana geçen 2 haftayı aşkın sürede 800 bin kişinin farklı bölgelere göç ettiği ifade edildi.




#Gazze
#İsrail
#Refah
13 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yunus Suresi 107. Ayet Arapça Okunuşu, Türkçe Manası ve Diyanet Tefsiri