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Dünya

İsrail Halep Havalimanı'nı vurdu

Suriye'nin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın, İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alınarak hizmet dışı kaldığı ileri sürüldü. İsrail makamlarından, söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

07:41 . 2/05/2023 Salı
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Suriye'nin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın, İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alınarak hizmet dışı kaldığı ileri sürüldü.


Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanına, yerel saatle 23.35'de İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.


Halep çevresindeki bazı noktaların da saldırıda hedef alındığı ifade edilen haberde, hasar gören Halep Havalimanı'nın hizmet dışı kaldığı ve bir askerin öldüğü öne sürüldü.


7 Mart'ta da Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından vurularak hizmet dışı kaldığı ileri sürülmüştü.

İsrail makamlarından, söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.


İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve askeri noktalara saldırılar düzenliyor.




#Halep Havalimanı
#İsrail
#Suriye
17 dakika önce
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