Dünya İsrail İranı Lübnanda vurdu
ORTADOĞU

İsrail İran’ı Lübnan’da vurdu

İsrail’in Lübnan’da İran bağlantılı grupları hedef alan saldırıları bölgede gerilimi tırmandırıyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 2006 yılındaki Lübnan-İsrail savaşını hatırlattığı açıklamasında, saldırıların ‘savaş ilanı’ olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise “İran tehdidine karşı her türlü imkanı kullanmaya hazırız” sözleriyle meydan okudu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binya​​min Netanyahu
Binya​​min Netanyahu

İsrail ordusunun önceki gün Lübnan’ın doğusunda Suriye sınırına yakın bölgelere 3 hava saldırısı düzenlemesinin ardından, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hafta sonu İsrail’in Beyrut’un güneydeki Dahya banliyösüne ve doğu sınır bölgelerine düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, bunun “savaş ilanı” olduğunu belirtti. Irak Meclisi’nin en büyük Şii bloğu ise ABD askerlerinin bir an önce ülkeden çıkarılmasını istedi. ABD yönetimiyse, her ne kadar sorumluluğu olmadığını iddia etse de, İsrail saldırılarına tam destek vermeyi sürdürüyor.

AVN: TEHDİDİ KABUL ETMİYORUZ

Mişel Avn

Mişel Avn önceki gün, İsrail’in ihlallerini kınayarak, saldırılarının “Savaş ilanı” olduğunu söyledi. Avn, 2006’daki ikinci İsrail-Lübnan savaşını sona erdiren BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 numaralı kararının ihlal edildiğine dikkat çekerek, “Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü savunma hakkına sahibiz” dedi. Avn ayrıca, “Biz barış arayan, savaş aramayan insanlarız, ancak hiçbir şekilde tehdit edilmeyi kabul etmiyoruz” ifadesini kullandı.

ORDUDA ‘TAM ALARM’

İsrail’in Lübnan’a saldırıları bölgede gerilimi yükseltti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ülkesinin saldırılarının devam edeceği sinyalini, “İran tehdidine karşı her türlü imkanı kullanmaya hazırız” açıklamasıyla verdi. Netanyahu ayrıca, “İran, İsrail’de katil terör saldırıları düzenlemek için geniş bir cephede çalışıyor” diyerek İran’ın bu saldırıları sonlandırması için uluslararası topluma derhal tepki gösterme çağrısı yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın, İsrail saldırılarını “savaş ilanı” olarak nitelemesinden hemen sonra ise Washington’dan Tel-Aviv’e destek geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu arayarak, ülkesinin İsrail’i destekleyeceğini söyledi. İsrail saldırılarını “nefsi müdafaa” diye savunan Mike Pence, açıklamasında, “Başkan Trump’ın yönetiminde ABD her daim İsrail’in yanında olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Suriye’de düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden unsurlarının intikamını almak üzere Hizbullah’ın saldırı ihtimaline karşı kuzey cephesindeki İsrail ordu birimleri “tam alarm” durumuna geçti.

Bahreyn saldırgandan taraf

  • Halid bin nAhmed Al Halife
  • Körfez ülkelerinden Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, İran’a ve desteklediği güçlere yönelik İsrail saldırılarını “nefsi müdafaa” olarak nitelendirerek, bölgesel mücadelede ülkesinin tarafını belli etti. Halife açıklamasında “İran; Devrim Muhafızları, Lübnan’daki Hizbullah, Irak’taki Haşdi Şabi güçleri ve Yemen’deki Husiler ile bize karşı savaş ilan etti. Onları vuranları ve mühimmatlarını imha edenleri kınayamayız. Bu nefsi müdafaadır” sözlerini kullandı.

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