Dünya İsrail işgal güçleri Gazzeye hava saldırısı düzenledi
ORTADOĞU

İsrail işgal güçleri Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dünkü mitingi sırasında Gazze'den roket atılmış ve bunun üzerine korumaları Netanyahu'yu salondan çıkarmıştı.

Haber Merkezi AA
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İşgalci İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait "Aşkelon" isimli askeri mevzi ile güneydeki Han Yunus kenti limanının da aralarında bulunduğu noktalara hava saldırısında can kaybı yaşanmadı.

Söz konusu saldırı, Gazze'den İsrail'e roket atılmasının ardından gerçekleştirildi.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, Gazze'ye yakın bir bölgede bulunan Aşkelon'da partisi Likud tarafından düzenlenen mitinge katılmıştı.

Miting sırasında abluka altındaki Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle Aşkelon kenti ve çevresinde uyarı sirenleri çalmaya başlamış, bunun üzerine korumaları Netanyahu'yu salondan çıkarmıştı.

Siren seslerinden korkan Netanyahu korkup kaçtı
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Siren seslerinden korkan Netanyahu korkup kaçtı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin güneyinde yer alan Aşkelon kentindeki mitingini, roket sirenlerinin çalması üzerine kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kaldı. Sirenlerin susmasından kısa süre sonra Netanyahu yeniden salona dönerken, miting kaldığı yerden devam etti.
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