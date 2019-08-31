Dünya İsrail işgal güçleri Lübnan sınırına askeri takviye göndermeye devam ediyor
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İsrail işgal güçleri​, Lübnan sınırına askeri takviye göndermeye devam ediyor

İsrail işgal güçleri Lübnan sınırına askeri takviye göndermeye devam ediyor

İsrail işgal güçleri, İsrail ile Hizbullah arasında yeni bir çatışmanın yaşanma ihtimaline karşı Lübnan sınırına askeri takviye göndermeye devam ediyor. İsrail basınına göre, artan gerginlik nedeniyle Lübnan sınırına tank, topçu ve çok sayıda asker sevk edildi ve Lübnan sınırındaki Kriyat Şimona Havaalanı kapatıldı.

Haber Merkezi IHA
İsrail işgal güçleri, Lübnan sınırına askeri takviye gönderiyor.
İsrail işgal güçleri, Lübnan sınırına askeri takviye gönderiyor.

İsrail işgal güçleri, İsrail ile Hizbullah arasında yeni bir çatışmanın yaşanma ihtimaline karşı Lübnan sınırına askeri takviye göndermeye devam ediyor.

  • İsrail’in Lübnan’a yaptığı İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırılarının ardından İsrail ile Hizbullah arasında geniş çaplı bir çatışma yaşanmasına dair korkuları artıyor. İşgal güçleri, bugün de yükselen gerginlik nedeniyle sınırındaki birliklerine askeri takviye göndermeye devam etti.

İsrail basına göre, artan gerginlik nedeniyle Lübnan sınırına tank, topçu ve çok sayıda asker sevk edildi ve Lübnan sınırındaki Kriyat Şimona Havaalanı kapatıldı.

İsrail işgal güçleri tarafından yapılan açıklamada ise kuzey sınırına yerleştirilen birliklerin bir sonraki talimata kadar kadar bölgede kalacağı duyuruldu.
İsrail, geçen hafta Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneydeki Dahya banliyösüne 2 insansız hava aracı ile saldırı düzenlemişti.

  • İHA’lardan biri Hizbullah’a ait bir medya merkezine saldırırken diğeri ise düşmüştü. Olayın ardından açıklama yapan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail’i agresif eylemleri nedeniyle tehdit etmişti.

Nasrallah’ın tehditlerine karşı önlem almaya karar veren İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan sınırına 5 kilometreden daha yakın olan tüm bölgelerde sivil ve askeri araç trafiği kısıtlamıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dün gece yaptığı toplantıda Lübnan sınırındaki gerginliğin askeri bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyarmıştı.

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