Dünya İsrail koronavirüs nedeniyle Mısır ve Ürdün sınırını kapatacak
ORTADOĞU

İsrail koronavirüs nedeniyle Mısır ve Ürdün sınırını kapatacak

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türlerinin ülkede daha fazla yayılmasını önlemek için Mısır ve Ürdün kara sınırlarının kapatılmasını kararlaştırdı. İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış Kovid-19 türleri İsrail'de de tespit edilmişti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, yarın sabah saat 06.00'dan pazar gününe kadar Mısır ve Ürdün sınırlarının çift taraflı olarak geçişlere kapatılması talimatı verdi.

  • Bakanlığın açıklamasında, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında yer alan ve Filistinlilerin kullandığı Kral Hüseyin Köprüsü (Allenby) Sınır Kapısı'nın ise açık kalacağı belirtildi.

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Mutasyonlu virüs İsrail'de de tespit edilmişti

İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış Kovid-19 türleri İsrail'de de tespit edilmişti.

  • Tel Aviv yönetimi, Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin ülkede daha fazla yayılmasını önlemek için yabancı hava yolu şirketlerinin İsrail'e yapacağı uçuşları da 25 Ocak'tan itibaren 6 günlüğüne durdurmuştu.

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Toplam vaka sayısı 617 bini geçti

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 4 bin 513 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 617 bini geçti.

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