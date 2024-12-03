İsrail Lübnan'da ateşkesi bozdu

İşgal ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'a yönelik saldırılar başlatıldığı ve detayların daha sonra açıklanacağı belirtildi. İsrail, dün akşam saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana 2 kişinin ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ihlallerinin sayısı en az 73'e yükseldi.
Ateşkesin 6’ncı gününde işgal ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mecaiyun ve Nebatiye'de düzenlediği saldırılar sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerini işaret ederek Kefr Şuba Tepeleri'nin işgal altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine uyarı atışı düzenlemiş, roketler boş alana düşmüştü. Buna karşılık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sert karşılık vereceklerini açıklamıştı.