İsrail Lübnan'da işgali genişletecek

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki kara saldırılarını genişleterek Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik Şakif Kalesi'ni (Beaufort) işgal etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun operasyonların kapsamının artırılması yönündeki talimatı, bölgede yeni bir gerilim dalgasına neden olurken Lübnan yönetimi İsrail'i "yakıp yıkma politikası" izlemekle suçladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kara birliklerinin son günlerde Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı operasyonlar yürüttüğü belirtildi.

26 yıl sonra bir ilk!

Açıklamada, Litani Nehri'ne, Nebatiye kent merkezine ve çevredeki yerleşimlere hakim stratejik bir noktada bulunan Şakif Kalesi'nin kara birlikleri tarafından ele geçirildiği ifade edildi. İşgalin ardından İsrail askerlerinin kaleye İsrail bayrağı diktiği görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da ateşkese rağmen Lübnan'daki Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki tarihi Şakif Kalesi'nde işgali sürdüreceklerini duyurdu. Lübnan’ın güneyindeki Şakif Kalesi ve çevresini 2000 yılına kadar 18 yıl süren işgal sonrası ilk kez tekrar ele geçirdiklerini söyleyen Katz, "İsrail bayrağı bir kez daha Celile topluluklarına tepeden bakan zirvelerde dalgalanıyor." ifadesini kullandı.

Netanyahu: Dramatik Bir Değişim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şakif Kalesi'nin ele geçirilmesinin Lübnan'daki askeri operasyonlarda "dramatik bir değişimi" temsil ettiğini belirterek orduya operasyonları genişletme talimatı verdiğini açıkladı. Netanyahu, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki işgali Litani Nehri'nin ötesine taşıdığını da dile getirdi. Lübnanlı askeri kaynaklar ise İsrail birliklerinin Yahmur beldesi üzerinden ilerleyerek Litani Nehri'nin kuzeyindeki Doğu Zavtar ve Şakif Ernun bölgelerine ulaştığını ve işgal alanını genişlettiğini aktardı. Bu gelişmeler, kasım ayında ilan edilen ateşkes anlaşmasının fiilen ihlal edildiği yönündeki eleştirileri artırdı.

Etnik temizliği kuzeye taşıdı

İsrail ordusu, operasyonlarını genişletirken Lübnan'ın güneyindeki Zehrani Nehri çevresindeki bölgeler için yeni saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere yönelik saldırılar düzenleneceğini belirterek bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi. İsrail'in son aylarda Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda yerleşim yeri için benzer tahliye çağrıları yaptığı, bu çağrıların ardından düzenlenen saldırılar nedeniyle binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise İsrail'in kara harekâtını genişletmesini "yakıp yıkma politikası" olarak nitelendirerek uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

Beyrut'u yıkalım çağrısı

Sahadaki çatışmalar artarken İsrail'in aşırı sağcı terör zanlısı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in açıklamaları da dikkat çekti. İsrail basınına konuşan Ben-Gvir, Lübnan'da ateşkese başından beri karşı çıktığını belirterek Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin hedef alınmasını istedi. "Dahiye'yi yerle bir etmeliyiz" ifadelerini kullanan Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'ya seslenerek bölgeye yoğun saldırılar düzenlenmesi çağrısında bulundu. Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye, geçmişte de İsrail saldırılarının ana hedeflerinden biri olmuştu. Ben-Gvir'in açıklamaları, İsrail hükümeti içindeki sertlik yanlısı kanadın Lübnan'a yönelik daha geniş kapsamlı askeri operasyon taleplerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Hastaneyi vurdu

Öte yandan İsrail'in Sur kentinde bulunan Hiram Hastanesi çevresine düzenlediği hava saldırısında 13 sağlık çalışanı yaralandı. Sur kentine bağlı Abbasiye beldesine düzenlenen saldırıda ise 4 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye'ye düzenlenen saldırılarda da 8 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. İsrail ayrıca Sayr el-Garbiyye, Yahmur eş-Şakif, Nebatiye el-Fevka, Zifta beldelerini hedef aldı. Zehrani bölgesindeki hava saldırısı sonucu 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 412’ye yükseldiğini açıkladı.

Hizbullah'tan misilleme

Hizbullah, dün İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait askeri noktaları hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, saldırıların İsrail ordusunun Lübnan'daki işgalinin genişlemesi ve ateşkes ihlallerine karşılık yapıldığı bildirildi. Kiryat Şimona yerleşim biriminin roketlerle üç kez hedef alındığı aktarılan açıklamada, bölgede İsrail ordusuna ait altyapı tesislerinin vurulduğu belirtildi. İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Şumera ve Yaara askeri noktalarına da insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde hava operasyonlarının komuta edildiği Meron Üssü'nün füze saldırısıyla hedef alındığı, Safed kentindeki askeri altyapının da vurulduğu kaydedildi.












