İsrail portakal ağaçlarını da dozerle eziyor

Filistin’e ait her noktada baskısını sürdüren İsrail, Batı Şeria’da yerleşimci teröristlerle zeytinliklere saldırırken Gazze’de ise İsrail askerleri çilek ve portakal bahçelerine zırhlı araçlarla girerek kullanılamaz hale getiriyor.
SİLAH SAKLANIYOR BAHANESİ
İsrail askerleri çevreyi talan etmelerine ise silah saklandığı bahanesi ile kılıf arıyor. Bahçelere silah saklandığını iddia eden İsrail askerleri, bahçe sahiplerini direkt gözaltına alırken birkaç zırhlı araçla bahçeye girerek portakal ağaçlarını eziyor ya da söküyor. Yıkılan ağaçlardan dökülen portakalların toplanmasına da izin verilmiyor.
TUZLU SUYLA DA SULANAMIYOR
Zeytin ve portakal Gazze ekonomisi için hayati önemde. Söz konusu iki ürün Gazze’nin ihracatında önemli bir kalem oluşturuyor. Gazze’de daha önce çilek bahçeleri de bombalanmıştı. Halihazırda ciddi su kıtlığı ile karşı karşıya olan Gazze’de su depolarının vurulması ve tuzlu suların da meyve sebze yetiştiriciliğine uygun olmaması nedeniyle uzun zamandır bahçe ve çiçekler sulanamıyordu. Bahçelerin bakımsız kalması nedeniyle Gazzeli çiftçiler verimin çok az olacağını söylüyor.