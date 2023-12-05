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Dünya

İsrail portakal ağaçlarını da dozerle eziyor

Canberk Doğan
04:00 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 01:32 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Filistin’e ait her noktada baskısını sürdüren İsrail, Batı Şeria’da yerleşimci teröristlerle zeytinliklere saldırırken Gazze’de ise İsrail askerleri çilek ve portakal bahçelerine zırhlı araçlarla girerek kullanılamaz hale getiriyor.

SİLAH SAKLANIYOR BAHANESİ

İsrail askerleri çevreyi talan etmelerine ise silah saklandığı bahanesi ile kılıf arıyor. Bahçelere silah saklandığını iddia eden İsrail askerleri, bahçe sahiplerini direkt gözaltına alırken birkaç zırhlı araçla bahçeye girerek portakal ağaçlarını eziyor ya da söküyor. Yıkılan ağaçlardan dökülen portakalların toplanmasına da izin verilmiyor.

TUZLU SUYLA DA SULANAMIYOR

Zeytin ve portakal Gazze ekonomisi için hayati önemde. Söz konusu iki ürün Gazze’nin ihracatında önemli bir kalem oluşturuyor. Gazze’de daha önce çilek bahçeleri de bombalanmıştı. Halihazırda ciddi su kıtlığı ile karşı karşıya olan Gazze’de su depolarının vurulması ve tuzlu suların da meyve sebze yetiştiriciliğine uygun olmaması nedeniyle uzun zamandır bahçe ve çiçekler sulanamıyordu. Bahçelerin bakımsız kalması nedeniyle Gazzeli çiftçiler verimin çok az olacağını söylüyor.


Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Ciddi sonuçları olur
Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Ciddi sonuçları olur

Amerikan Wall Street Journal gazetesi tarafından İsrail istihbarat birimlerinin Lübnan, Türkiye ve Katar'da Hamas üyelerini hedef alacağı iddia edildi. Amerikan basınında çıkan söz konusu iddialar sonrası Türkiye, İsrail istihbaratını net bir şekilde uyardı. Türk istihbarat kaynaklarının söz konusu iddialara ve İsrailli yetkililerin bu yöndeki açıklamalarına istinaden muhataplara gerekli uyarıların yapıldığını ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağını bildirdi. İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan bir kayıtta, "Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı olduklarını" belirtmişti.


#Gazze
#İsrail
#Soykırım
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